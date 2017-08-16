Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'ın tehdidine ABD'den yanıt geldi!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ın nükleer anlaşmayı dünyayı rehin almak için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:03
İran'ın tehdidine ABD'den yanıt geldi!

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, "ABD'nin yeni yöneticileri, nükleer anlaşma öncesi yaptırım ve baskı siyasetine dönme niyetinde olurlarsa, biz de saatler içinde anlaşma öncesi şartlardan daha ileri bir duruma dönmekte tereddüt etmeyiz." şeklindeki sözlerine cevap verdi.

İRAN'DAN ABD'YE YENİ YAPTIRIM KARARI

Nikki Haley, ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldığını hatırlatarak, bu yaptırım kararının "İran'ın dünya genelinde terörü desteklemesi, silah kaçakçılığı, provokatif füze programı ve insan hakları ihlalleri" nedeniyle alındığını savundu.

Bu yaptırımların, İran ile P5+1 (ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Çin ve Rusya) ülkelerinin vardığı nükleer anlaşma ile ilgili olmadığını belirten Haley, şu ifadeleri kullandı:

İRAN'I HESABA ÇEKMEYİ SÜRDÜRMELİYİZ

"İran'ın nükleer anlaşmayı dünyayı rehin almak için kullanmasına izin verilmemeli. İran'ın hiçbir şart altında nükleer silaha ulaşmasına müsaade edilmemeli. Bununla beraber İran'ı, füze fırlatması, terörü desteklemesi, insan haklarını hiçe sayması ve BMGK kararlarını ihlal etmesi nedeniyle hesaba çekmeyi sürdürmeliyiz."

Açıklamada, Haley'in gelecek hafta Viyana'ya giderek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını ziyaret edeceği ve İran'ın nükleer eylemlerini görüşeceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu ay başında, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısını onaylamıştı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:03
  1. iran
  2. abd
  3. tehdit
  4. nükleer anlaşma
  5. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne nasıl başladı?
    1. Borsa güne nasıl başladı?
    2. İstanbul Zeytinburnu tramvay hattı..
    3. Başakşehir Sevilla maçı hangi kanalda?
    4. Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    5. Bursa'da bakkalı öldüren çobandan..
    6. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
    7. Telefondan bu uygulamaya girenler..
    8. Yılın annesi iken şehit annesi oldu
    9. Genelkurmay paylaştı! Kuzey Irak'tan..
    10. Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7..
    11. Tödürge gölünde 4 bin yıl önce..
    12. Beşiktaş'ın yıldızına Kayserispor..
    13. Aykut Kocaman, Gomis'i van Persie..
    14. İstanbul'da jandarmadan sosyal medya..
    15. Darbeci FETÖ’den tutuklu sanığın..
    16. Boyko Şenol Güneş'e sitem!
    17. AYM’den taksimetre cezasına iptal kararı
    18. Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık planı
    19. Boyko'dan Güneş'e şok sözler!..
    20. Brexit: İngiltere hükümeti, İrlanda..
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...