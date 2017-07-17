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İran'ın tabularını yıkan o kadın!

Standford Üniversitesi profesörü olan ve Nobel Matematik Ödülü'nün kazanan tek kadın olan İranlı Maryam Mirzakhani 40 yaşında hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:13
İran'ın tabularını yıkan o kadın!

Göğüs kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Mirzakhani'nin ölümü, ülkesi İran'da da geniş yankı buldu. İran gazeteleri, ülkede kadınların giyimlerini düzenleyen sert yasalar olmasına karşın bu yasaları delerek ilk sayfalarına Mirzakhani'nin başı açık bir fotoğrafını taşıdı.

MECLİS'TE GÜNDEM OLDU

40 yaşından önce Nobel Ödülü kazanan ender isimlerden biri olan Mirzakhani'nin ölümü İran parlamentosunun çalışmalarını da etkiledi. 60 milletvekili, İranlı anneleri olan çocuklara İran vatandaşlığı verilmesine izin veren yasa tasarısının görüşülmesinin hızlandırılmasını istedi.

Mirzakhani, Çekya vatandaşı eşiyle olan evliliğinden bir kızı bulunuyor. Ancak İranlı kadınların, Müslüman olmayan bir erkekle evlenmeleri durumunda çocuklarının İran vatandaşı olmasını engelleyen yasa nedeniyle Mirzakhani'nin kızı İran pasaportu alamıyordu.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:13
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