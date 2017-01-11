İran'ın Suudi Arabistan'a hac şartı

İran Hac ve Ziyaret İşleri Temsilcisi Asker, İran'dan bir heyetin hac ziyaretiyle ilgili sorunları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gideceğini belirterek, "Bizim için koşullar uygun oluncaya kadar hac ziyaretinde bulunmayacağız." dedi.

İran'ın Suudi Arabistan'a hac şartı
Eklenme: 11 Ocak 2017, 18:18
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İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Hac ve Ziyaret İşleri Temsilcisi Ali Gazi Asker, Suudi Arabistan'ın daveti üzerine hac ziyaretiyle ilgili sorunları görüşmek üzere İran'dan bir heyetin bu ülkeye gideceğini belirterek, "Bizim için koşullar uygun oluncaya kadar hac ziyaretinde bulunmayacağız." dedi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Asker, "Suudi Arabistan'ın ülkemizi hacca davet etmesine karşılık görüşmelerde bulunmak üzere İran'dan bir heyet 23 Şubat'ta Suudi Arabistan'a gidecek." açıklamasında bulundu.

Asker, "Bizim için koşullar uygun oluncaya kadar hac ziyaretinde bulunmayacağız. Sorunlar çözülmelidir." ifadelerini kullandı.

Kutsal topraklarda iki yıl önceki hac ibadetinde Mina'da şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda Suudi Arabistanlı yetkililere göre, 769 kişi hayatını kaybetmişti. Tahran ise hayatını kaybedenlerden 464'ünün İran vatandaşı olduğunu açıklamış ve Riyad yönetimini hacıların güvenliğini sağlayamamakla suçlamıştı.

Tahran ile Riyad arasındaki gerginlik nedeniyle geçen yıl sadece yurt dışında yaşayan İranlılardan bir kısmı hac görevini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitmişti.

 

 
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