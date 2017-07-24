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İran'ın resmi para birimi değişti!

İran'da Bakanlar Kurulu, aldığı kararla resmi para birimini Tümen olarak değiştirdi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:34
İran'ın resmi para birimi değişti!

İran Bakanlar Kurulu aldığı karar ile İran resmi para biriminin Tümen (Tuman) olarak değiştirildiğini duyurdu.

IRNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu Sekreteri Mohsen Haci Mirzayi yaptığı açıklamada dün akşam düzenlenen bakanlar kurulunda İran resmi para biriminin Tümen olarak belirlendiğini ve her Tümen’in 10 Riyal’a denk geldiğini söyledi.

Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Bankacılık Kanununda düzenlemenin incelendiği ve onaylandığı da belirtildi.

İran Tümen’i nedir?

Türkçe köken olarak on bin anlamına gelen Tomen ya da Tümen İran'daki 10 Kıran (Riyal) karşılığına denk gelen para miktarı yerine gayrı resmi sözcük olarak kullanılıyor.

İran'ın para birimi Riyal. Ancak herkes onun yerine Tümen sözcüğünü kullanıyor: 1 Tümen, 10 Riyal anlamına geliyor. Bir ürünün üzerinde 10 bin yazıyorsa bu fiyat 10 bin Tümen anlamına geliyor, yani 100 bin riyal. Mirzayi yeni düzenlemenin hedefinin para ve bankacılık politikalarında istikrar ve yatırımcıların korunması olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:34
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