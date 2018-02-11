“İran’ın provakasyonlarını durdurun”

Münübe Yılmaz

İşgali altındaki Golan Tepeleri'ne giren İran'a ait insansız bir hava aracını düşüren İsrail’in, BM temsilcisi Danny Danon, BM’ye İran’ın provakasyonlarını durdurmak için çağrıda bulundu. “ Bu,sizi İran’ın bölgedeki güvenliği tehdit eden tehlikeli faaliyelerine dair ilk uyarışımız değil” diyen Danon, İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dediği gibi, İsrail’in her türlü tehlikeye karşı kendisini savunacağını söyledi. Danon “ İsrail vatandaşlarını en iyi şekilde müdafaa edecek ve hiç bir saldırıya da asla müsamaha göstermeyecektir” diyerek, konsey üyelerinin, İran’ın Ortadoğu’daki tehlikelli adımlarını engellemesi ve bölgedeki tansiyonu düşürmesi gerektiğini ifade etti. Danon’un bu sözleri, İsrail’in, hava sahasının, İran tarafından ihlalal edildiğinden dolayı, İran’a ait insansız havaaracının düşürüldüğünü açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.