İran'ın 'porno' hamlesi! O ülkeleri internetsiz bıraktı

İran, 7 Ocak'ta çoğu porno içeriğe sahip 250'den fazla siteye erişimi engellemek için Border Gateway Protocol isimli bir yöntem kullandı.

Shiftdelete.net'in haberine göre, bu yöntemin kullanılması uluslararası internet trafiğinin yönlendirilmesine dair kurallar arasında bir soruna neden oldu. Rusya, Hindistan ve Hong Kong'da yaşayanlar internet bağlantılarında sorunlar yaşamaya başladılar. Sorunu araştıran telekom yetkilileri problemin İran'ın uyguladığı Border Gateway Protocol'dan (BGP) kaynaklandığını keşfetti. İran'ın sadece siteleri değil, internetin bazı temel mekanizmalarını da engellediği ortaya çıktı.

İRAN'IN NEDEN BU YÖNTEMİ KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR

Kesinti sorunu 28 saat içinde çözüldü ancak bu problem, internetin ne kadar kırılgan olduğunu ve dış müdahalelerle bir ülkenin internet bağlantısına kolayca müdahale edilebileceğini de ortaya koymuş oldu. Şimdi güvenlik uzmanları bu tür bir sorunun yeniden yaşanmaması, daha da önemlisi bu sorunun bir dijital saldırıya kaynak oluşturmaması için yeni bir önlemler paketi üzerinde çalışıyorlar. Daha önce porno sitelere erişim konusunda daha etkili yöntemleri kullanmış olan İran'ın ise son yöntemi neden tercih ettiği bilinmiyor. The Verge'e konuşan ve İran'ın internet sansürünü yakından takip eden Collin Anderson adlı araştırmacı "BGP, yurtiçi sansür için kullanılan bir yöntem değil. Bunun bir kaza mı olduğunu yoksa kasıtlı mı yapıldığını söylemek zor" dedi.