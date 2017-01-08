İran'ın eski cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı ve İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti
81 yaşındaki Rafsancani, kalp rahatsızlığı nedeniyle akşam saatlerinde Tahran'daki bir hastaneye kaldırılmıştı.
Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı ve İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti
81 yaşındaki Rafsancani, kalp rahatsızlığı nedeniyle akşam saatlerinde Tahran'daki bir hastaneye kaldırılmıştı.
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