İran'ın eski cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

İran eski cumhurbaşkanlarından Rafsancani hayatını kaybetti.

İran'ın eski cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti
Eklenme: 08 Ocak 2017, 19:51
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Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı ve İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti

81 yaşındaki Rafsancani, kalp rahatsızlığı nedeniyle akşam saatlerinde Tahran'daki bir hastaneye kaldırılmıştı.

 
EtiketlerHaşimi Rafsancani
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