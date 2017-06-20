İran'ın DEAŞ'e attığı füzeler kimi vurdu?

''İran'ın orta menzilli füze kullanımını birkaç açıdan ele almak mümkün. İlk olarak, Suriye insani trajedilerin yaşandığı bir savaş alanı olmanın yanı sıra, birçok ülkenin askeri teknolojilerini, muharebe tekniklerini ve kapasitesini test ettiği bir deney sahası haline geldi.

Rus ordusu yaptığı denemelerle başı çekiyor. İran'dan, Hazar Denizi'nden füze atışları, yeni uçakların test edilmesi Rusların sıradan faaliyetleri arasında yer alıyor. Benzer “askeri” deneyleri ABD, Fransa, İngiltere, İsrail ve Almanya'nın yanı sıra diğer ülkeler de yapmayı sürdürüyorlar. İran füze atışlarıyla listedeki yerini ve görünürlüğünü artırmış oldu.

İRAN FÜZELERİ NEDEN ATEŞLEDİ?

Tahran'da gerçekleşen terör saldırısı sadece İran'da değil, Şii dünyasında da etkili oldu. DAEŞ'in İran içerinde eylem yapamayacağı algısı kırıldı. Saldırının psikolojik etkilerinin büyüklüğü, İran'ı hızla cevap vermeye zorladı. İran, gerek iç kamuoyuna gerekse Şii dünyasına moral vermek, güçlü olduğunu göstermek için füzeleri ateşledi.

FÜZELER İSRAİL GÜNDEMİNDE

Ateşlenen füzelerin en fazla İsrail'i ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Gelişmeleri büyük bir dikkatle izlendiğine şüphe yok. İsrail, yaşanan gelişmeler ışığında füzelerin kullanımını, tehdit değerlendirmesinde daha geniş bir perspektifte ele alarak, “nükleer başlıklı” ve kendisine yönelik olarak tasavvur ediyor olmalı. Bu arada Malatya/Kürecik'te kurulu radar sisteminin görevini iyi yapıp yapmadığı da test edilmiş olmalı. Tüm bu gelişmelerin önümüzdeki günlerde İran, İsrail, ABD üçgeninde yeni hareketlenmelere neden olabilecek potansiyele sahip olduğu anlaşılıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'A BİR MESAJ

Füze saldırısı, Körfez bölgesinde de ilgiyle izleniyor olmalı. Özellikle Suudi Arabistan'a verilmiş bir mesajdan söz edebiliriz. Yemen'de devam eden operasyonların, Katar krizinin bu hamleden etkilenmemesi, silah sipariş listelerinin uzamaması ve teslimatın hızlanmaması düşünülemez. Hız kazanacak silahlanma yarışından en büyük payı hava savunma sistemleri satan ABD, Çin ve Rusya gibi ülkeler alacak.

NE OLMUŞTU?



DEAŞ, 7 Haziran günü Tahran'da parlamento binası ile Humeyni'nin türbesine saldırı düzenlemiş, 18 kişiyi öldürmüştü. Pazar günü (dün) Devrim Muhafızları Komutanlığı'nın İran'ın batısından ateşlediği orta menzilli füzeler ile Suriye'nin doğusunda yer alan Deyr-i Zor kasabasındaki DEAŞ karargâhının vurulduğu duyuruldu.