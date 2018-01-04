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İran'ın başına geçmek isteyen Pehlevi'den ABD'ye 'işgal' baskısı

İran'ın devrik şahı Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, İran'da yaşanan olaylar için ABD'den destek istedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:21
İran'ın başına geçmek isteyen Pehlevi'den ABD'ye 'işgal' baskısı

İran'da yaşanan olayların bitip bitmediği noktasındaki tartışmalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü başlayan protestolar bir hafta içerisinde rejim karşıtı bir eyleme dönüşürken, sokaklarda lehine slogan atılan Rıza Pehlevi de, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD FİRMALARI DESTEK VERMELİ"

ABD'de yaşamını sürdüren Pehlevi, konuya ilişkin, Reuters'a demeç verdi. İran'da yaşanan sosyal medya ambargosu ve internet kesintilerine ilişkin ABD'li teknoloji firmalarına çağrıda bulunan Pehlevi, "halk desteklenmeli, iletişim konusundaki problemler ABD'li firmalarca çözülerek protestolar teşvik edilmeli" dedi.

Pehlevi'nin bu sözleri ABD'ye "darbe" için bir destek talebi olarak yorumlanırken, Pehlevi de bu konu hakkında üstü kapalı yorum yapmak yerine niyetini açıkça beyan etti.

"TRUMP'IN ADIMLARI BAŞARILI"

Pehlevi son zamanlarda attığı Tweet'ler ile tartışma konusu olan Trump için de olumlu yorumlar yaptı. Pehlevi, İranlıların "kendi kaderlerini kendi iradelerine göre belirlemek" istemekte haklı olduklarını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesinin de bu uğurdaki çabalarının çok başarılı olduğunu belirtti.

RUHANİ'YE SERT ÇAĞRI

Pehlevi, değerlendirmelerini, Cumhurbaşkanı Ruhani ile tamamladı. Ruhani'yi iki yüzlülük ile suçlayan Pehlevi, kameralar karşısında eylemcilere ılımlı mesaj verip hiçbir şey yapmamakla suçladı. "Konuşmalardan, vaatlerden ve boş sözlerden çok, somut adımlara ihtiyacımız var." diyerek eylemcilerin taleplerinin kulak ardı edilmemesi çağrısında bulundu.

[Kaynak: Sabah]

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:21
  1. İran
  2. Rıza Pehlevi
  • Murar. DelenMurar. Delen48 dk önce
    Gecti. Folun. Pazari. Sur eseni. Nideye
  • AtaAta55 dk önce
    Vay zavallılar vay ABD Barzani bile geriye götürdü ABD'nin ipiyle kuyuyamı inilir
  • OkOk56 dk önce
    Dis gucler asla bir ulkeyi yikamaz icteki uckagicilar olmadan asla.....
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 58 dk önce
    Pehlevi seni sokacak yılana sarılıyorsun!!!!Yanlış ata oynuyorsun! !!!
  • EnverEnver1 sa önce
    Ne yüzsüz bir nesil.Yazıklar olsun kendi ailesini devre dışı bırakan şer güçlere muhtaç olmasının karşılığı olarak ülkesinde oluşacak zulme göz yumacak böyle birinden o topluma fayda gelir mi.?Erdemli ve basiretli biri olsa der ki tüm şer güçler çeksin ülkemizden elini biz toplumsal barışımızı ülkemizin menfaatleri neyi gerektirirse düzeltir gereğini de yaparız.
Bugünkü Akit

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