İran'ın Ankara Büyükelçiliği önünde alarm!
İran'da yaşanan toplumsal olayların ardından Ankara'daki İran Büyükelçiliğinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.01 Ocak 2018 Pazartesi 17:25
Toplumsal olaylarla sarsılan İran'ın Ankara'daki elçilik binasının bulunduğu Tahran Caddesi'nde polis ekipleri yoğun önlemler aldı. Çevik kuvvet ve güvenlik şube ekipleri Elçiliğe çıkan sokak ve caddeler olası eylemlere karşı hazır bekliyor. Sosyal medyadan haberleşip Elçilik önüne gelmek isteyen gruplar ise yaklaştırılmıyor.