İran'ın Ankara Büyükelçiliği önünde alarm!

Toplumsal olaylarla sarsılan İran'ın Ankara'daki elçilik binasının bulunduğu Tahran Caddesi'nde polis ekipleri yoğun önlemler aldı. Çevik kuvvet ve güvenlik şube ekipleri Elçiliğe çıkan sokak ve caddeler olası eylemlere karşı hazır bekliyor. Sosyal medyadan haberleşip Elçilik önüne gelmek isteyen gruplar ise yaklaştırılmıyor.