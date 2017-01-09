İran'ı karıştıran iddia: Öldürüldü!

İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin öldürüldüğü yönündeki iddia İran'ı karıştırdı.

İran'ı karıştıran iddia: Öldürüldü!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 18:08
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Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin, 82 yaşında hayatını kaybettiği haberi ülkede gündemin birinci maddesi oldu. Rafsancani'nin öldürüldüğü yönündeki iddia ise tartışmalara neden oldu.

Rafsancani'nin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri sonrası yüzlerce insan hastane önünde toplandı, sloganlar attı. Kalabalıklar protesto yürüyüşü yaparken "Rafsancani'nin 2 saat içinde kalp krizi geçirip hastanede öldürüldüğü" söylentileri de dolaşmaya başladı.

Hızla yayılan bu söylenti nedeniyle millet, internet üzerinden Rafsancani'nin kaldırıldığı hastaneye gelmeleri yönünde davetler yapıldı. Rafsancani'nin ölüm haberi üzerine kızı Faize Haşimi’nin hastaneye gitmek üzere yola çıktığı gelen haberler arasında.

 
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