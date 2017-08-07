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İran'ı ayağa kaldıran fotoğraf!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yemin töreninde bazı milletvekillerinin AB Temsilcisi Mogherini ile fotoğraf çektirme çabaları ülkede tartışmaya yol açtı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:58
İran'ı ayağa kaldıran fotoğraf!

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dünkü yemin töreni, bazı milletvekillerinin Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Federica Mogherini ile fotoğraf çektirme çabaları ve ülkedeki Ehli Sünnet temsilcilerinin törene davet edilmemesi nedeniyle tartışmaları beraberinde getirdi.

İran meclisinde düzenlenen törenin ardından bazı milletvekillerinin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ile "selfie" çektirmek için yoğun çaba içine girmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

"Yabancılara özenti", "yaptırım uygulayanlara ilgi" ve "İran'ı aşağılamak" şeklindeki eleştiriler üzerine, söz konusu görüntüler içinde yer alanlardan Şiraz Milletvekili Ferecullah Recebi, Twitter hesabından özür mesajı paylaştı.

Ehli Sünnet temsilcileri davet edilmedi

Yemin törenine Ehli Sünnet temsilcilerinin davet edilmemesi de tartışmalar arasında yer aldı.

Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki Ehli Sünnet temsilcilerinden Sistan-Belucistan Cuma Namazı İmamı Abdulhamid İsmailzehi'ye davette bulunulmamasını eleştirdi.

Reformist milletvekili, "Kabinede Ehli Sünnetten kimsenin bulunmamasını bakan sayısının sınırlı olmasıyla açıklayabilirler, peki yemin törenine İsmailzehi'nin davet edilmemesini neyle açıklayacaklar?" ifadelerini kullandı.

İran basınında yer alan haberlere göre, İsmailzehi ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Şeriatmedari'nin şifahen davet etmesine rağmen, resmi davetiyenin kendisine ulaşmadığını belirtti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:58
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