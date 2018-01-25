İran'dan Zeytin Dalı hamlesi! İzin vermedi
İran, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için Türkiye Başkonsolosluğu önünde toplanmak isteyen kişilere izin verilmeyeceğini açıkladı.25 Ocak 2018 Perşembe 17:59
İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Rıza Radfer, 25 Ocak tarihinde Türkiye'nin Urumiye Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlenmesine yönelik sosyal medyada yapılan çağrı için valilik tarafından izin verilmediğini açıkladı.
İranlı yetkili, "Tüm boyutlar değerlendirilerek gösteri çağrısı için izin verilmemiştir. Yapılacak her türlü protesto yasa dışı olup, ihlalciler hakkında yasal işlem yapılacak" dedi.
Dün Güney Kıbrıs, terör destekçilerinin protesto yapmasına izin vermişti.