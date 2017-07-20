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İran'dan yeni tahrik: Karşılık vereceğiz!

Kuveyt'in İran'ın Kuveyt'teki temsilciliğinin bazı bölümlerinin kapatılması kararının ardından İran karşılık vereceğini açıkladı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 22:40
İran'dan yeni tahrik: Karşılık vereceğiz!

İran Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in İranlı diplomat sayısını azaltma kararına karşılık benzer uygulamaya gideceğini bildirdi.

DHA'nın haberine göre; bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Karşılık hakkını kendinde saklı tutan İran, gerekli kararları alacaktır" denildi.

Açıklamada, "Kuveyt yönetiminin bölgedeki maceracı tarafların kışkırtma ve baskılarına direnmek yerine İran'a yersiz suçlamalar yöneltmesi üzüntü vericidir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, Kuveyt'in Tahran'daki maslahatgüzarı Fellah El Hacref'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirterek, İran'ın konuya ilişkin itiraz ve bahse konu El-Abdali örgütüyle her hangi bir bağlantısın olmadığının Kuveytli temsilciye aktarıldığını belirtti.

Tahran'ın yasadışı El-Abdali örgütüyle bağlantısını gerekçe gösteren Kuveyt, İran'ın bu ülkedeki kültürel ve askeri ataşeliklerini kapatıp İranlı diplomat sayısının azaltılmasına yönelik karar vermişti. Kuveyt, ayrıca İran'ın bu ülkedeki büyükelçisi için de ihraç kararı aldı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 22:40
  1. El-Abdali
  2. katar
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