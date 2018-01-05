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İran'dan yeni Amerika iddiası

İran'ın başkenti Tahran'da kılınan Cuma namazı hutbelerinde konuşan ülkenin önde gelen din âlimlerinden Ayetullah Ahmed Hatemi, yeni ABD iddiasında bulundu.

05 Ocak 2018 Cuma 19:38
İran'dan yeni Amerika iddiası

İran'ın başkenti Tahran'da kılınan Cuma namazı hutbelerinde konuşan ülkenin önde gelen din âlimlerinden Ayetullah Ahmed Hatemi, ülkede 28 Aralık'ta başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen olayları yönetmek için ABD'nin Erbil ve Herat'ta operasyon odaları kurduğunu öne sürdü.

'ŞUBAT AYINDA İŞİ BİTİRMEYİ PLANLADILAR'

Protesto olaylarının ABD tarafından planlandığını, mali desteğin de Suudi Arabistan yönetimi tarafından sağlandığını savunan Ayetullah Hatemi, "ABD'nin, Kuzey Irak'ın Erbil ve Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde operasyon odaları kurduğunu, buralardan İran'a silah gönderilip Şubat ayında işi bitirmeği planladığını" ileri sürdü.

Şah'ın oğlu gelirse bacaklarını kırar sonra...

İsim vermeden devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ABD'de yaşayan oğlu Rıza Pehlevi'nin İran'a geri dönmesi için protestolar sırasında atılan sloganlara değinen Hatemi, "Pehlevi atıklarından biri Şubat'ta İran'a döneceğini söylemiş. Bu gibilerine sesleniyorum gelirseniz bacaklarını kırar ardından darağaçlarını hazırlarız" dedi.

'BU SES NETANYAHU'NUN SESİ'

Ayetullah Hatemi,  "'Halk sesinin duyulmasını istiyor' deniliyor. Trump ve Netanyahu'ya vekâleten çıkan ses milletin sesi değil, ecnebinin sesidir ve halkımız bu sesi keser" diye konuştu.
 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 19:38
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