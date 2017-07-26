İran'dan Van'a kaçmaya başladılar

Eşi ve 2 çocuğuyla geçtiğimiz günlerde Van’a gelen Yusuf İbrahim, “Mülteci yaşamı zor lakin İran zindanlarından daha iyidir” diyor.

Yusuf İbrahim’in eşi ise kamera karşısına geçmekten utandığını ve korktuğunu ifade etti.

20 gün önce Van’a gelen Kelhor Kürt’ü olan bir genç de kameraya konuşmak istemediğini çünkü ailesinin İran’da zor durumda kalacağını söyledi ve ekledi;

“Dünyaya bir dönüp bakın. Neden İran’daki gençler sürekli kaçıyor? Çoğu zindana atılmaktan, işkence görmekten ve idam edilmekten korktuğu için kaçıyor. Biz de bu sebeplerden dolayı kaçtık.” ifadelerini kullanıyor.