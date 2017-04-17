% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

İran'dan Türkiye'ye referandum kutlaması

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasını kutladı.

İran'dan Türkiye'ye referandum kutlaması
Eklenme: 17 Nisan 2017, 17:54

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasını kutladı.

Çavuşoğlu'nu, dün de Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ve Kenya Dışişleri Bakanı Amina Muhammed telefonla arayarak sonuçlardan dolayı tebrik etmişti.

 
Etiketleriran türkiyemevlüt çavuşoğluevetreferandum
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

ali

Neyalanciikiyüzlümunafikbuiran..burdakitaraftarlarinihayirayonlendirdi...cahverilerşiilestirdikleri..hayirsizlar...alisisizalevilerkorohalindechpyecalistir sonrateprik...

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?