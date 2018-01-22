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İran'dan tuhaf 'Afrin' çağrısı: Operasyonu durdurun

İran, Türkiye'nin Afrin yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurması çağrısında bulundu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:33
İran'dan tuhaf 'Afrin' çağrısı: Operasyonu durdurun

Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna ilişkin açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ''İran, Efrin’deki olayları yakından ve kaygı ile izlemektedir’’ diyerek, "İran, operasyonun hemen sonlanmasını ve Türkiye ile Suriye sınır bölgesinde krizin genişleyip derinleşmesinin önüne geçilmesini istemektedir." dedi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:33
  1. afrin
  2. iran
  • ismail KAYAismail KAYA22 dk önce
    bu kahpe iran yanarken bizler de destek olmalıydık . binlerce türk ayaklanmalı iran öylede böylede gavur. fırsat geldğinde affetmiyecektik. biz zaten tek mucadele edeceğiz hiçbiri bize yardım veya destek olamaz olmaz. o yuzden araplar dahil dağılmaları belkide bize yarar inş.. islam ümmeti halkı bizim üzerimizden birlik olur...
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ27 dk önce
    Sebeb
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