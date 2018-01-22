İran'dan tuhaf 'Afrin' çağrısı: Operasyonu durdurun
İran, Türkiye'nin Afrin yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurması çağrısında bulundu.22 Ocak 2018 Pazartesi 13:33
Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna ilişkin açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ''İran, Efrin’deki olayları yakından ve kaygı ile izlemektedir’’ diyerek, "İran, operasyonun hemen sonlanmasını ve Türkiye ile Suriye sınır bölgesinde krizin genişleyip derinleşmesinin önüne geçilmesini istemektedir." dedi.