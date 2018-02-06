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İran'dan Türkiye'ye küstah çağrı!

İran, Afrin bölgesine yönelik operasyonu durdurması için Türkiye'ye çağrı yaparak, operasyonun gerilimi artıracağı belirtildi.

06 Şubat 2018 Salı 09:25
İran'dan Türkiye'ye küstah çağrı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'den terör örgütü PKK/YPG'yi bölgeden temizlemek ve sivil halkı, teröristlerin işgalinden kurtarıp huzura kavuşturmak için Afrin operasyonuna tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonun 17. gününde 1000'e yakın terörist etkisiz hale getirilirken, İran'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yeni bir açıklama geldi.

İRAN'IN ZEYTİN DALI RAHATSIZLIĞI

Operasyona karşı çıkan Avrupa ülkeleri kafilesine katılan İran, Afrin bölgesine yönelik operasyonu durdurması için Türkiye'ye çağrı yaptı ve operasyonun Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve iç savaş nedeniyle yıpranmış olan ülkede gerilimi artıracağını belirtti.

"TÜRKİYE OPERASYONU DURDURMALI"

İran'ın resmi IRNA haber ajansının aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasemi, "Türkiye operasyonunu durdurmalı ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" dedi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:25
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Afrin

YORUM YAZ

  • ALİALİ25 dk önce
    ve lisans verilip şu nurettin şirin denen müpterzele irancılık yapan kudus kanalı faaliyet göstertiliyor. iranda türkiyenin politikalarını öven anlatan bir kanal var mı acaba.adam arada kürtçe yAYINLAR YAPIP KÜRTLERİ İRANIN YANINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR. KAPATILDIYDI GERİ AÇILDI. ADAM DA HİÇ BİR DEĞİŞİKLİK YOK. İRAN DÜŞMANIMIZ DEĞİL AMA BABAMIZDA DEĞİL. ANCAK KARDEŞİMİZ OLABİLİR. AMA BU MÜPTEZELE GÖRE İRAN BABAMIZ.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu44 dk önce
    İRAN SİYONİST İŞGALCİ VE ÇOCUK KATİLİ İSRAİL'İN VE KATİL SİYONİST TERÖRİST AMERİKA'NIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR. TÜRKİYE GÜÇLENDİKCE ONLAR RAHATSIZ OLUYOR.
  • Şamil Şamil 1 sa önce
    Elhamdulilleh doğru yoldayız Ordumuz vurdukça,ses yahudi tohumu şiilerden geliyorsa tamam dır.
  • ......1 sa önce
    Ne oldu ya hu, bakıyorum da hop hopluyorsunuz hop oturuyorsunuz. TSK Teröristleri vurdukça sesi sırayla başka yerlerden geliyor. Şimdi de sıraya İran girmiş. Ne diyelim, Başkomutan çok ileri görüşlü demek ki.""""" Alayınıuz, topunuz, topyekününüz gelin.""""" diye boşuna dememiş.
  • ihsanihsan1 sa önce
    bu iran kahpelik mi diyor size ne füzeler size mi düşüyor peki seniin ne işin var suriyede kalleş
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ2 sa önce
    Bu iran adam olmaz.
  • Cemil AYDINCemil AYDIN2 sa önce
    Hani Türkiye ABD ve İsraille savaşıyordu orada, ne oldu riyakar Acem Fars Faşist İmpatratorluğu...ABD nin ve sizinde tepe tepe kullanıp çöreklendiğniz Suriye toprakları ellerinizden kayıp gidiyor onca leş vermenize rağmen değilmi?Oradaşii türbeleri koruyorlarmış vahhabilerden kuyruklu yalan.Oralar gerçek sahiplerinin el,ne geçince kaçacak delik arayacaksınız Takiyyeci Sömürgeciler sizi..
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    İranı yönetenler münafık adamlar, herkes görecekki Afrini düşmek üzereyken pyd eliyle esede verdirecek sonrada keferenin işgalini görmeden, bize toprak bütünlüğü diyerek Esedle savaşamazsınız diyecek, İranın azgın Şii yöneticileri kafirden beter.
  • AlperAlper2 sa önce
    İran’ın Türkiye laf söylemeye hakkı yokdur kuyrun sıkışınça Türkiye sarılıyorsun önçe sen suriyden ve esede desdeni çeksene İran’dan dost olmaz
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    İranı yönetenler münafık adamlar, herkes görecekki Afrini düşmek üzereyken pyd eliyle esede verdirecek sonrada keferenin işgalini görmeden, bize toprak bütünlüğü diyerek Esedle savaşamazsınız diyecek.
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