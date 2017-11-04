İran'dan Türkiye'ye flaş çağrı

İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Körfez Savunma Güvenlik Forumu, 2 Kasım günü başladı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açılış konuşmalarını yaptığı forumda bugün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyid Kazım Sajjadpour konuştu.

"ÇATIŞMALAR SİLAH SATIŞI İÇİN KÖRÜKLENİYOR"

Ortadoğu’daki çatışmaların silah satmak için körüklendiğini öne süren İranlı bakan, çözüm için Türkiye ve İran’ın iş birliğinin bölge için örnek alınması gerektiği görüşünde.

Sajjadpour, “Çatışmalar sürekli devam ediyor. Bunun nedeni, ülkelerin silahlanmasına devam etmesini sağlamak ve hegemonya oluşturmak. Bu bölge için iyi mi? İş birliği yapmalı ve durumu kontrol altına almalıyız. Tabii ki bu iş birliğinin bir önkoşulu var. Bu önkoşul diğer tarafı kabul etmek ve çoklu oyuncuların varlığını kabul etmektir. Bu iş birliğinin reddi, çatışmaların kaynağıdır.

"TÜRKİYE-İRAN İŞBİRLİĞİ BÖLGE İÇİN FAYDALI OLDU"

Türkiye ile çok kapsamlı iş birliğimiz ve ikili ilişkilerimiz var. İş birliğimiz yalnız Türkiye ve İran için yararlı olmakla kalmadı aynı zamanda nerede uygulamaya geçtiyse bölgeye faydası oldu.

Tabii bazı konularda bölgesel olarak anlaşmazlıklarımız da var. Ama ilişkimiz çok boyutlu olduğu için bazı anlaşmazlıkları yönetebildik. Bence İran ve Türkiye iş birliği bölgedeki çatışmaları çevreledikçe bölge daha güvenli olacaktır. Bu iki oyuncunun da ötesinde Ortadoğu, Batı Asya ve Kuzey Afrika’da dört bölgesel oyuncu bir arada çalışsa daha iyi olacak. Bölgesel oyuncuların iş birliği bölgeye faydalı olacaktır” dedi.

TÜRKİYE VE İRAN'IN, MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN'LA İŞBİRLİĞİ YAPMASI GEREKİYOR

Seyid Kazım Sajjadpour, konuşması sonrasında Amerika'nın Sesi muhabirine Türkiye ve İran’la iş birliği yapması gereken diğer iki bölge oyuncusunun Suudi Arabistan ve Mısır olduğunu söyledi.