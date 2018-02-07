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İran'dan Türkiye yalanı!

İran'ın devlet televizyonunda 'Türk ordusunun Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı' şeklinde skandal bir yalan yayınlandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 20:29
İran'dan Türkiye yalanı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde herhangi bir delile dayanmadan "Türk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandığı" iddia edildi.

YALAN HEMEN ORTAYA ÇIKTI

Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayı yine devlete bağlı Arapça yayın yapan El Alem'e dayandırarak yayınladı ancak söz konusu kanalda böyle bir iddiaya yer verilmediği görüldü.

AKLI PKK'LILARDAN ALMIŞLAR

Kurumun, terör örgütü PYD/PKK kaynaklarına dayanarak böyle bir iddiayı ortaya attığı değerlendirmesi yapılıyor.

Terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK'ın geçen yıllarda bu ülkedeki güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda çok sayıda İran askeri öldürülmüştü.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 20:29
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Devlet televizyonu
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

  • ... ... 53 dk önce
    Iran işte ne beklenir... Allah onları destekleyen ve malesef içinde akrabalarim da var .... uyandirsingercekleriherkese goster Allahim bilsinler kobul etmeselerde...
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