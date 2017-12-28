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İran'dan 'Türkiye' uyarısı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği vatandaşlarını güvenlik koşullarını gerekçe göstererek Türkiye'ye seyahat edilmemesi konusunda uyardı.

28 Aralık 2017 Perşembe 21:15
İran'dan 'Türkiye' uyarısı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, yeni yıl arifesinde Türkiye'deki güvenlik koşullarını gerekçe göstererek İran vatandaşlarından gerekli olmadığı takdirde Türkiye'ye seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Büyükelçilik tarafından İran medyasına gönderilen bildiride, "Türkiye'deki olağanüstü halin devamı" ve "Türk güvenlik yetkililerinin uyarıları" gerekçe gösterilerek, yurttaşlardan Türkiye'ye "gereksiz seyahatlerden" kaçınılması istendi.

KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN

İran'ın resmi haber ajansı İRNA ve bazı diğer haber ajansları tarafından aktarılan açıklamada, ayrıca İran yurttaşlarından Türkiye'deki kalabalık ortamlardan uzak durmaları talep edildi.

BEŞİKTAŞ ÖRNEĞİ

Başta Beşiktaş olmak üzere İstanbul'daki bazı ilçelerde güvenlik gerekçesiyle yılbaşı etkinliklerinin yasaklandığına değinilen açıklamada, Türk Polisi tarafından yapılan güvenlik uyarılarına da geniş yer verildi.

 

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 21:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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