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İran'dan 'Türkiye' haberlerine yalanlama

İran, Türkiye genelinde 2015'de yaşanan elektrik kesintisinin İran'ın düzenlediği bir siber saldırı sonucu meydana geldiğine dair haberlerin gerçek dışı olduğunu savundu.

21 Temmuz 2017 Cuma 11:41
İran'dan 'Türkiye' haberlerine yalanlama

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ''Türkiye genelinde 31 Mart 2015'de meydana gelen elektrik kesintisinin İran tarafından düzenlendiğine dair son günlerde medyada çıkan haberler gerçekdışıdır. Bu tip haberler, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri zedelemek amacıyla kasıtlı bir şekilde yapılmaktadır'' dendi.

Geçtiğimiz hafta İran Devrim Muhafızları'na ait gizli belgeler ele geçirdiğini iddia eden İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zam, 2015'deki elektrik kesintisinin arkasında İran Siber Timi olduğunu ileri sürmüştü.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 11:41
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