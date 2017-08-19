İran'dan Türkiye açıklaması: Sınıra duvar örülmesi...

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Murtaza Safari Natanzi, Türkiye'nin geçen hafta İransınırında yapımını başlattığı duvarın İran'ın milli çıkarlarına aykırı olmadığını ifade etti.

Türkiye-İran sınırında 8 Ağustos'ta inşasına başlanan 'güvenlik duvarını' değerlendiren Milletvekili Natanzi, "Türkiye'nin PKK'lı teröristlerin topraklarına sızmasını engellemek için bu duvarı inşa ettiği belirtiliyor. Duvar, kaçak geçişleri önleyeceğinden İran için de yararlı olup, İran sınırlarını da korumuş olacak. Türkiye'nin başlattığı bu eyleme olumsuz yaklaşmamalıyız" diye konuştu.

Türkiye, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne yaptırılan güvenlik duvarı ile sınırdan kontrolsüz geçişlerin önlenmesi amaçlıyor. Yaklaşık 144 kilometre uzunluğunda olacak duvarın, kış aylarından önce bitirilmesi öngörülüyor.