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İran'dan 'Türkiye' açıklaması: Sıcak bakmıyoruz

İran, Türkmenistan gazının İran üzerinden takas yöntemiyle Türkiye'ye ulaştırılmasına olumlu bakmadığını duyurdu.

22 Ekim 2017 Pazar 16:35
İran'dan 'Türkiye' açıklaması: Sıcak bakmıyoruz

İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki, Türkmen doğalgazının takas yöntemiyle Türkiye'ye satılmasına karşı olduklarını söyledi.

Tahran merkezli Cihan-i Sanat (Jahanesanat) Gazetesi'ne konuşan Iraki, "Türkiye, İran gazının geleneksel pazarıdır. Geleneksel pazarımız olan Türkiye'ye rakip ülke gazının takas şeklinde taşınmasına karşıyız. Fakat Türkmen gazının Azerbaycan ve Ermenistan'a takas edilmesinde bir sakınca yoktur" dedi.

İran, takas yöntemiyle kuzeydoğu illerinde kullanılmak üzere Türkmenistan'dan aldığı doğalgaz karşılığı, Aşkabat adına kuzeybatı komşularına doğalgaz veriyor. Takas yöntemi, her iki üretici ülkenin taşıma maliyetini önemli ölçüde düşürüyor.

İran'ın Türkiye'ye ihraç ettiği doğalgaz miktarını mevcut hatlarla yıllık iki milyar metreküp arttırabileceğini kaydeden İranlı Bakan Yardımcısı, dokuzuncu ulusal boru hattının devreye girmesiyle İran'ın Türkiye'ye istenilen miktarda doğalgaz verebileceğini söyledi.

Iraki, İran doğalgazının Türkiye'ye ihracının arttırılmasına ilişkin, iki ülke arasında "ciddi görüşmelerin olmadığını" sözlerine ekledi. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 16:35
  1. Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki
  2. Türkmenistan
  • Kasap hüseyin Kasap hüseyin 11 sa önce
    Ulusal çıkarlar korunmalıdır İran haklı kriz değil ya
  • idrisidris14 sa önce
    iran sia dir....siilere göre en iyi musluman ölü muslumandir
  • erdemerdem14 sa önce
    iran abd nin itidir
  • reisreis14 sa önce
    iran kadar aşağılık kahpe bir devlet yoktur öldürdüğü müslümanların sayısı belli deil
  • AnalizciAnalizci15 sa önce
    Farısiler islam dünyası içerisinde her zaman bir fitne oldular. Tarihte hiç islam devleti deneyimleri yoktu. Onuda kurdular nasip oldu. Ama onlar şii islamını yayma girişimlerine başladılar. Hedef düşman sünniler oldu. Onlar için birinci tehdit ne Hristiyanlar nede yahudiler oldu. Eğer Türkiyede rejim islam olsaydı İran İslam Cumhuriyetinin saldıracağı ilk devlet Türkiye islam Cumhuriyeti olurdu. Görünen köy kılavuz istemez. İran şu anda Kerkük Musul'dada şia hesapları yapmaktadır. Her zaman şia mezhebi ön planda sünniler tek düşman. Düşününki Ermenistan ile İran dosttur. Olacak işmi dir?
  • adnanadnan15 sa önce
    iran ....
  • Suat AvniSuat Avni15 sa önce
    Asıl İran emperyalizmin ve Siyonizmin gizli ortağıdır. Tarihinin hiç bir döneminde gavura silah çekmemiş,hep Müslümanları arkadan vurmuştur. Her fırsatta mezhep çatışmalarını körüklemekte ve Pers milliyetçiliğiyle birlikte sapkın şia İtikadını yaymaya çalışmaktadır. Türk Dünyasının kara bağlantısını kesmekle kalmayıp islam birliğinin önündeki en önemli engeldir. İran'da gerek rejim gerekse toplum hayatının Müslümanlıkla zerre kadar ilgisi yoktur. Bütün fısk ve fücuru meşru görüp bu tür sapkınlıklarda mollalar başı çekmektedir. İran ile tatsızlık yaşandığında islam kardeşliğini ileri süreniçimizdeki İran sevici münafıklar da en az iranlılar kadar hain ve emperyalist siyonistler kadar alçaktır.
  • Bİ KUDRETBİ KUDRET16 sa önce
    Rusya ile anlaşaram Hazar'ın satüsünü belirsiz bırakın. Oradan boru hattı geçmesine de müsaade etmeyin. Kendi topraklarını eden da geçirmeyen. Ruslar ile anlaşıp fiyat yüksek tutun. Sonra hem Türkile'nin hem Türkmenistan'ın dostu olduğunuzu söyleyin. Hadi ordan... İran için bütün dünyayı karşımıza aldığımız zaman bile Türkmen gazının geçişine izin vermediler.Farisilerden dost olmaz vesselam...
  • Türk İslam düşmanı iranTürk İslam düşmanı iran17 sa önce
    ilk üniversite olanselçuklu döneminde ki nizam ül mülkmedresesi için;"şii okullarına-adı bile yok-karsi kuruldu"diyor trkiye dekiiranci hizbusseytanlar".E ilk değilmiydi,nasıl ona karsi kuruldu"diye sorunca "ilk di de yani müfredatını değiştirdi ona karşı"diye saçmalıyor, demekki bilmesen üniversite sınavında;ilku.vste değil ikinci diye isaretliyecen.
  • enesenes17 sa önce
    iran kafir cumhuriyeti
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