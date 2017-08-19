İran'dan Türkiye açıklaması: İş birliği yaparsak...

Sınır güvenliği, terörle mücadele ve Irak ile Suriye'deki gelişmelerin üç gün süren Türkiye görüşmelerinin ana eksenini oluşturduğunu kaydeden Bakıri, her iki ülkenin yabancı güçlerin bölgede bulunmasına karşı olduğunu söyledi.

Bakıri, " Süper güçlerin bölgedeki varlığının olumsuz etkileri ve bazı terör gruplarının emperyalist güçlere bağlılığı konusunda Türk askeri makamlarla aynı düşünceyi taşıyoruz" diye konuştu.

Tümgeneral Bakıri, mevkitaşı Orgeneral Hulusi Akar'ın davetlisi olarak üst düzey bir askeri heyet başkanlığında 15-17 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de temaslarda bulunmuştu.