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İran'dan Türkiye açıklaması: İş birliği yaparsak...

İran'da Türkiye ziyaretlerini değerlendiren İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "İki ülke askeri ve güvenlik yetkilileri arasında yakın işbirliği ve koordinasyon sağlanırsa bölgedeki birçok sorun hallolur" dedi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:31
İran'dan Türkiye açıklaması: İş birliği yaparsak...

Sınır güvenliği, terörle mücadele ve Irak ile Suriye'deki gelişmelerin üç gün süren Türkiye görüşmelerinin ana eksenini oluşturduğunu kaydeden Bakıri, her iki ülkenin yabancı güçlerin bölgede bulunmasına karşı olduğunu söyledi.

Bakıri, " Süper güçlerin bölgedeki varlığının olumsuz etkileri ve bazı terör gruplarının emperyalist güçlere bağlılığı konusunda Türk askeri makamlarla aynı düşünceyi taşıyoruz" diye konuştu.

Tümgeneral Bakıri, mevkitaşı Orgeneral Hulusi Akar'ın davetlisi olarak üst düzey bir askeri heyet başkanlığında 15-17 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de temaslarda bulunmuştu.

 

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:31
  1. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri
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