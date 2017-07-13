İran'dan Türk enerji şirketlerine davet

İran'ın Petrol Bakan Yardımcısı Amir Hossein Zamaninia Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı açıklamada, İran'ın Türkiye ile uzun dönemli petrol taşıma anlaşması olduğunu ve söz konusu anlaşmanın sorunsuz devam ettiğini söyledi.

İran ile Türkiye'nin ilişkilerinde pek çok ortak zemin bulunduğuna işaret eden Zamaninia, her iki ülkenin uygun projeler üzerinde birlikte çalışabileceğini dile getirdi.

Kongrede ve sonrasında enerji şirketleriyle görüşmelerinin devam edeceğini belirten Zamaninia, "Türk şirketlerini, İran'daki petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinde yer almaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni anlaşmalar yolda

Zamaninia, İran'ın zengin hidrokarbon kaynaklarını yeterince kullanamadığını ve ülkedeki rezervlere göre petrol ve doğalgaz üretiminin çok düşük seviyelerde bulunduğunu söyledi.

İran'da enerji üretim maliyetinin çok düşük olduğunu belirten Zamaninia, şunları kaydetti:

"Nükleer anlaşmadan sonra şartların normale dönmesiyle uluslararası petrol şirketleriyle görüşmeye başladık. Birçok uluslararası şirketle çeşitli projeler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor. Son olarak, Total ile 18 aydır süren görüşmelerimiz bir anlaşmayla sonuçlandı. Diğer şirketlerle de çok kısa bir zaman dilimi içinde sonuçlanacak benzer görüşmelerimiz var. İran gelecek 10-11 ay içinde 8 ila 10 milyar dolarlık enerji anlaşmaları imzalayacak. Birkaç hafta içinde yeni anlaşmaların yapıldığını duyacaksınız."

İran'ın doğalgaz üretimi artacak

Zamaninia, Fransız petrol şirketi Total ile yapılan anlaşmanın bölgenin en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'ın 11. fazının geliştirilmesine yönelik olduğunu ifade ederek, "Proje 3 yıl içinde tamamlandığında, İran'ın doğalgaz üretimi yaklaşık 56 milyon metreküp artacak" dedi.

İki aşamalı anlaşmanın 20 yıl geçerli olacağını bildiren Zamaninia, projenin ilk ayağında yapılacak doğrudan yatırımların yaklaşık 4,8 milyar doları bulacağını kaydetti.

Zamaninia, söz konusu anlaşmanın teknoloji transferini de içerdiğini belirterek, diğer şirketlerle devam eden görüşmelerde teknoloji transferinin önemli bir unsur olduğunu kaydetti.