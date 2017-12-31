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İran'dan Trump'a çok sert tepki!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da yaşanan provokasyonla ilgili açıklamasına cevap verdi.

31 Aralık 2017 Pazar 22:36
İran'dan Trump'a çok sert tepki!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da hükümetin eleştiri ve protestolara alan açması gerektiğini söyledi.

Kabine toplantısında konuşan Ruhani, "Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir" dedi ve ekledi:

Anayasaya göre halkın eleştiri ve protesto yapma hakkı vardır. Hükümet yasal eleştirilere ve protestolara alan sağlamalı.

'VANDALLARA TÖLERANS GÖSTERİLMEYECEK'

"Ama eleştiri ve protestoların ülkenin ve halkın durumunu iyileştirmesi için çaba harcamalıyız. Hükümet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir.

"Bazı sorunlarımızı çözmek zaman alıyor ve hükümet ile halk bu sorunları aşmak için el ele vermeli."

TRUMP'IN HAKKI YOK!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarını da değerlendiren Ruhani, "İranlılara terörist diyen bir kişinin İranlılar hakkında açıklama yapma hakkı yok" dedi.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 22:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ferhat Ferhat 40 dk önce
    Bence var,adam demokrasiyi aldatıyor neden kızıyorsunuz.
  • Alparslan1071Alparslan107141 dk önce
    İran , derinlerindeki haçlı evangelist işgalle boğuşacak gibi....Basiretle ,mezhepçilikten medet ummaktan vaz geçerek bu işgali kırabilirler inşaallah....
  • İranbaharıİranbaharı45 dk önce
    İranın ipini çektiler
  • NN59 dk önce
    tanıdostu tanı dosta gizliihanetyamuk yapmadosta sadikol gavur birşeyyapamaz
  • Trumfun ödü koptu şimdi işteTrumfun ödü koptu şimdi işte1 sa önce
    Ben bu adamda ruh olduğunu sanmıyorum; nereden ruhani oluyor?
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