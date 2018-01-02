Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'dan Trump'a çok sert cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına yönelik İran cephesinden sert bir cevap geldi.

02 Ocak 2018 Salı 18:01
İran'dan Trump'a çok sert cevap

Trump, hükümet karşıtı eylemlerin sarstığı İran'a Twitter'dan yüklenmeyi sürdürüyor.

ABD Başkanı bugün attığı İran'a ilişkin son tweetde "Nihayet İran halkı gaddar ve yozlaşmış İran rejimine karşı hareket ediyor. Başkan (Barack) Obama'nın aptalca onlara verdiği paralar terörizme ve onların ceplerine gitti. İnsanlar çok az gıdaya ve büyük bir enflasyona sahip ve insan hakları yok. ABD izliyor!" ifadelerini kullandı.

'İŞE YARAMAZ VE AŞAĞILAYICI TWEETLER GÖNDEREREK VAKTİNİ HARCAYACAĞINA…'

İran'dan ise Trump'a hızlı bir yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Trump'a kendi ülkesindeki 'açlar ve evsizlere' odaklanması tavsiyesinde bulundu.

Kasımi "Diğer ülkeler ile ilgili aşağılayıcı ve işe yaramaz tweetler göndererek vaktini harcayacağına her gün onlarca kişinin öldürülmesi ve milyonlarca evsiz ve aç insanın varlığı gibi kendi ülkesindeki iç sorunları görse iyi olur" dedi.

Geçen sene Trump'ın İranlılar'a yönelik seyahat yasağı uygulamasına atıf yapan Kasımi İranlılar'ı 'terörist ulus' olarak niteleyen Trump'a ülkede destek olmadığını vurguladı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 18:01
  1. Trump
  2. hükümet karşıtı
  • HabibHabib54 dk önce
    İrandan sonra sira bizde!!!icerde meral kk hdp feto disarda abd roma israil bize saldiracak!!!uyanin la uyanin az kaldi!
  • YorumYorum55 dk önce
    ABD soytarılarına güzel cevap olmuş.
  • Adsız.Adsız.1 sa önce
    Abd nin dış borcunu bilen laik ve islam düşmanı birileri var mı aranızda....?Her sene kaç kişinin sokakta donarak öldüğünü....?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini işgal etmesini istedi...
  1. Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini..
  2. Almanlar en çok polise güveniyor
  3. Yılın ilk işlem gününde tarihi rekor..
  4. 2017'de çenemiz düştü!
  5. Tam 850 yaşında ama...
  6. Milyonlarca vatandaşı işçiyi ve..
  7. ''Yemeklerine cesaret hapı katıyorlar''
  8. Anneden oğluna tepki: Çıkama inşallah..
  9. Türkiye’de ilk kez görüldü
  10. Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi
  11. Esed rejimine ağır darbe! Onlarca..
  12. Gölcük ihalesi iptal!
  13. Sömürü ile kazandıkları para yok oluyor
  14. Katiller adeta kendini şikayet etti
  15. İran'daki hareketlilik en çok o kenti..
  16. Malezya'dan tüm Müslümanlara açıklama
  17. Almanya'da herkes o camiye gidiyor
  18. Teröristlere ait 279 mezar açıldı!
  19. Taşeron işçilerle ilgili bakanlık ve..
  20. Galatasaray'ın yeni forveti açıklandı
Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...