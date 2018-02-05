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İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

Suriye’de yıllardır zalim Eset rejimini destekleyen İran’dan Türkiye’ye yönelik küstah bir açıklama geldi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 22:55
İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'den terör örgütü PKK/YPG'yi bölgeden temizlemek ve sivil halkı, teröristlerin işgalinden kurtarıp huzura kavuşturmak için Afrin operasyonuna tüm hızıyla devam ediyor.

Operasyonun 17. gününde 1000'e yakın terörist etkisiz hale getirilirken, İran'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yeni bir açıklama geldi.

İRAN'IN ZEYTİN DALI RAHATSIZLIĞI

Operasyona karşı çıkan Avrupa ülkeleri kafilesine katılan İran, Afrin bölgesine yönelik operasyonu durdurması için Türkiye'ye çağrı yaptı ve operasyonun Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve iç savaş nedeniyle yıpranmış olan ülkede gerilimi artıracağını belirtti.

"TÜRKİYE OPERASYONU DURDURMALI"

İran'ın resmi IRNA haber ajansının aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasemi, "Türkiye operasyonunu durdurmalı ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" dedi.

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 22:55
  1. iran
  2. türkiye
  3. PKK/YPG
  4. Zeytin Dalı

YORUM YAZ

  • avcı demiravcı demir1 sa önce
    Peki sormazlarmı suriyede siz ne yapıyorsunuz.suriye sizin topraklarınız.değil.Türkiyeyle birlik olmazsanız sizi ABD nin ne yapacağı belli.
  • İkraİkra1 sa önce
    Yiyorsa gel durdur...erdem i de yaniniza alin..katliamlariniza son verecegiz..ve coook nankorsunuz....son not..asla gayri muslimlerle carpisamazsiniz..mezhepci lavuklar..
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