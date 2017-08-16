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İran’dan taşları yerinden oynatacak hamle! İlk kez görüntülendi

İsrail medyasında İran'ın, Suriye'nin kuzeybatısında uzun menzilli füze üretmek için fabrika kurduğu iddia edildi. Fabrikanın uydu görüntüleri yayınlandı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:41
İran’dan taşları yerinden oynatacak hamle! İlk kez görüntülendi

İsrail medyası Ortadoğu'yu karıştıracak iddiayı gündeme taşıdı. İsrail'in Kanal 2 televizyonunda yayınlanan haberde İran'ın,  Suriye'nin Akdeniz sahilinde bulunan Banyas kasabasında uzun menzilli füze  üretmek için tesis inşa ettiği öne sürüldü.   İsrail'e ait bir uydudan alındığı ve Banyas'a ait olduğu iddia edilen  fotoğraflara da yer verilen haberde, üretilecek füzelerin bu fotoğraflarda yer  alan tesislerden bazılarında saklanacağının anlaşıldığı ileri sürüldü.

 Haberde ayrıca İran'ın başkenti Tahran yakınlarından alındığı ifade  edilen uydu fotoğraflarıyla, Banyas'tan alındığı belirtilen uydu fotoğraflarında  görünen tesisler karşılaştırılarak, bunlar arasında güçlü bir benzerlik olduğu  kaydedildi.İsrail hükümeti "İran'ın Suriye'de etkinliğini artırmasının kendileri  için kırmızı çizgi" olduğunu belirtiyor. Başbakan Binyamin Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, "İran ve  vekillerine, genel olarak Suriye'de, özel olarak da Suriye'nin güneyinde askeri  bir varlık kurma imkanı sağlanmamalı." demişti.

  İsrail'in, sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takip etmeye ve  kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden Netanyahu, bu kırmızı  çizgileri ise "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle  de hassas silahlar elde etmesini önlemek", "bu güçlerin İsrail sınırı boyunca  sahada varlık göstermesine engel olmak" ve "İran'ın genel olarak Suriye'nin  tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:41
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  • ALİ KOÇALİ KOÇ48 dk önce
    HELAL OLSUN
  • ALİ KOÇALİ KOÇ48 dk önce
    HELAL OLSUN
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