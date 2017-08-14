İran'dan tarihi helikopter anlaşması!

İran, uluslararası yaptırım kalkmasından sonra Batılı ülkelerle yatırım ve satın alma anlaşmalarda hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde Renault ile tarihlerinin en büyük otomotiv işbirliğine imza atan ülke, bu kez Airbus`tan 48 adet helikopter alacak.

Iran, uluslararası yaptırım kalkmasının ardından Batılı şirketlerden havacılık ürünleri almaya devam ediyor. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, Fransız Airbus firması ve İran arasında 48 adet sivil kullanıma yönelik helikopter alımında anlaşıldı.



Ulaştırma Bakan Yardımcısı Asghar Fakhrieh Kashan tarafından ülkenin günlük gazetesi Financial Tribune'a yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın 45 adet HEMS (Hızır Acil Helikopteri) satın almayı planladığı belirtildi.



Geriye kalan 3 helikopterin de Liman ve Denizcilik İşletmeleri tarafından arama kurtarma hizmetleri için kullanılacağı vurgulandı. Airbus ise potansiyel müşterilerle olan veya olmayan müzakereler hakkında yorum yapmayacağını söyledi.



NÜKLEER ANLAŞMADAN SONRA PEŞPEŞE ALIMLAR



ABD, Rusya, Çin, Büyük Britanya, Fransa ve Almanya'nın oluşturduğu 5+1 Grubu ile İran arasında 2015 temmuz ayında 159 sayfalık bir nükleer anlaşmaya varılmış ve 2016 yılı başından itibaren anlaşmaya konarak İran'a yönelik uluslararası yaptırımlar kaldırılmıştı.



İran, bu süre zarfında uluslararası pazardan 200'den fazla uçak satın aldı. Ülkenin devlet kontrolündeki havayolu şirketi Airbus'tan 100, ABD'li rakibi Boeing'den ise 80 uçak ve 536 milyon dolar karşılığında da 20 ATR turboprop satın almıştı.



TRUMP KUŞKULU



ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz perşembe yaptığı açıklamada İran'ın 2015 anlaşmasıyla nükleer silah programının azalttığına inanmadığını söylese de, Tahran yönetiminin uçak satın alımları karşısında Washington'un bir önlemi olup olmayacağını belirtmemişti.



Haziran ayında Fransız Airbus, diğer iki İranlı hava yolu firmasının da Paris Airshow'da 73 uçaklık bir son dakika anlaşması yapıldığını duyurmuştu. Financial Tribune bu anlaşmayla 48 helikopterlik alımın birleştirilmeye çalışıldığını da iddia ediyor.



İran birkaç gün önce de bir diğer Fransız firması Renault ile otomobil üretimi için 660 milyon euro yatırımla Tahran'da fabrika kurulması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.