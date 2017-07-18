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İran'dan Suudi Arabistan'a sürpriz teklif

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Arabistan'a çağrıda bulunarak "Yemen'de, Suriye'de hemfikir olmasak da krizlere son vermek için birlikte çalışabiliriz." dedi.

18 Temmuz 2017 Salı 10:01
İran'dan Suudi Arabistan'a sürpriz teklif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Yemen'deki savaşın İran ile Suudi Arabistan arasında doğrudan bir çatışmayı ateşlememesi temennisinde bulunarak, "Yemen'de, Suriye'de hemfikir olmasak da krizlere son vermek için birlikte çalışabiliriz." dedi.

New York merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinde konuşan Zarif, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zarif, ülkesi ile Suudi Arabistan arasındaki gerginliğe ilişkin, "Birbirimizle savaşmak zorunda değiliz, savaşmamız gerekmiyor. Ortadoğu'da birbirimizi dışlamamız gerekmiyor." ifadesini kullandı.

Yemen'deki savaşın İran ve Suudi Arabistan arasında doğrudan bir çatışmayı ateşlememesi temennisinde bulunan Zarif, "Yemen'de, Suriye'de hemfikir olmasak da krizlere son vermek için birlikte çalışabiliriz." diye konuştu.

Zarif'ten nükleer anlaşmaya ilişkin yorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirdiği nükleer anlaşmaya da değinen Zarif, İran'ın bu konuda ciddi olduğunu ve sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi.

İran'ın, Trump yönetiminden nükleer anlaşmaya ilişkin çelişkili sinyaller aldığına dikkati çeken Zarif, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bu konuda görüşmediklerini ancak diyaloğa her zaman açık olduklarını belirtti.

Cevad Zarif, CNN televizyonuna verdiği mülakatta ise İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın uygulanması konusunda ABD'yi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekte başarısız olmakla eleştirdi ve Trump yönetimini uluslararası nükleer anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 10:01
  1. iran
  2. suudi arabistan
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  4. Cevad Zarif
  5. Rex Tillerson
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