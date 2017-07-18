İran'dan Suudi Arabistan'a ortaklık açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Yemen'deki savaşın İran ile Suudi Arabistan arasında doğrudan bir çatışmayı ateşlememesi temennisinde bulunarak, "Yemen'de, Suriye'de hemfikir olmasak da krizlere son vermek için birlikte çalışabiliriz." dedi.

New York merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinde konuşan Zarif, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zarif, ülkesi ile Suudi Arabistan arasındaki gerginliğe ilişkin, "Birbirimizle savaşmak zorunda değiliz, savaşmamız gerekmiyor. Ortadoğu'da birbirimizi dışlamamız gerekmiyor." ifadesini kullandı.

Yemen'deki savaşın İran ve Suudi Arabistan arasında doğrudan bir çatışmayı ateşlememesi temennisinde bulunan Zarif, "Yemen'de, Suriye'de hemfikir olmasak da krizlere son vermek için birlikte çalışabiliriz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirdiği nükleer anlaşmaya da değinen Zarif, İran'ın bu konuda ciddi olduğunu ve sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi.

İran'ın, Trump yönetiminden nükleer anlaşmaya ilişkin çelişkili sinyaller aldığına dikkati çeken Zarif, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bu konuda görüşmediklerini ancak diyaloğa her zaman açık olduklarını belirtti.

Zarif, bu durumun ülkesinde ABD'nin İran'a karşı düşmanlığının hiçbir zaman sona ermeyeceği izlenimi oluşturduğunu ancak bunun düzeltilebileceğini sözlerine ekledi.

Cevad Zarif, CNN televizyonuna verdiği mülakatta ise İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın uygulanması konusunda ABD'yi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekte başarısız olmakla eleştirdi ve Trump yönetimini uluslararası nükleer anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

Bakan Zarif, New York'taki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya geldi.