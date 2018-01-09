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İran'dan sonra şimdi o ülke....Protestolar büyüyor...

Tunus'un bazı kentlerinde yeni fiyat artışlarına tepki amacıyla gösteriler yapıldı. Gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

09 Ocak 2018 Salı 22:05
İran'dan sonra şimdi o ülke....Protestolar büyüyor...

Habib Burkiba Caddesi'ndeki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan bir grup, kemer sıkma tedbirleri kapsamında gelen zamları protesto etti.

"PROTESTOCULARA KULAK VERİN"

Tunus'taki siyasi taraflar, yılbaşında gelen zamların ardından hayat pahalılığına tepki olarak gerçekleşen protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ulusal Uzlaşı Koalisyonu içinde en fazla (68) milletvekili bulunan Nahda Hareketi Partisi, hükümetin "protestocuların kaygılarına kulak vermesi" gerektiğini belirtti.

"HALKÇI CEPHE GÖSTERİCİLERİN İÇİNDE"

Tunus'ta sol partilerin ittifakı ve muhalefette yer alan Halkçı Cephe'nin sözcüsü Hamam Hamami, hayat pahalılığı nedeniyle gerçekleşen protestoları partisinin "meşru bulduğunu ve desteklediğini" söyledi.

Mecliste 15 vekille temsil edilen Halkçı Cephe'nin başkentteki genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hamami, şunları kaydetti: "İnsanlar, iş haklarını ve ülkelerini savunmak için sokağa çıktılar. Gösteriler meşrudur. Halkçı Cephe de bunları destekliyor ve içindedir. Halkçı Cephe başından beri protestolardadır ve destekçileriyle katılım göstermiştir."

GÖSTERİLERDE BİR KİŞİ ÖLDÜ

Başkent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Menuba kentinin Tabarba Mahallesi'nde, güvenlik güçlerinin hayat pahalılığını protesto eden göstericilere müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetti.

Tunus'ta ekonomik kalkınmadan dışlandığını düşünen güney ve iç bölgelerin yanı sıra, sosyoekonomik olarak daha iyi durumda bulunan sahil kentlerinde de protestolar düzenlenmesi dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığı dünkü gösterilerde 44 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 22:05
  1. Nahda Hareketi Partisi
  2. Menuba
  3. Habib Burkiba Caddesi
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