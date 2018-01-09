İran'dan sonra o ülkede karıştı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ‘başkent Tunus’un 40 kilometre batısındaki Tebourba’da düzenlenen ve hükumetin tasarruf önlemlerini protesto eden gösterilerde bir kişi öldü’ denildi.

Bakanlık, ölen vatandaşın kronik solunum hastalığının bulunduğunu ve göz yaşartıcı gaz soluduğu için boğularak öldüğünü belirtti.

Barışçıl gösteriler, bazı protestocu gençlerin bir hükumet binasını ateşe vermek istemesinin ardından polisin gençleri durdurmak için güç kullanmasıyla çatışmaya dönüştü.

Devlet Televizyonu TAP, olaylarda 5 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Ülkedeki tansiyon, Hükumetin 1 Ocak’tan itibaren motorin, gıda, araç vergileri, telefon ücretlendirmeleri, internet, konaklama ve diğer bazı alanlarda fiyat artışına gideceğini açıklamasının ardından yükseldi.

Tunus ekonomisi Arap Baharının başladığı ülkede 2011’den bu yana bozuk. 2015 yılındaki müze saldırısı da ülkenin turizm gelirlerini önemli ölçüde bitirmiş durumda.

Protestolar başlamasının hemen ardından en az 10 kasabaya yayılmış durumda. Başkent sakinleri protestoların başkent Tunus’a da yayıldığını söylüyor.

28 Aralık’ta İran’da başlayan protestoların benzeri önceki gün Sudan’da ve şimdi de Tunus’ta görülmeye başlandı.

SUDAN’DA AYAKLANMA

Sudan’da ekmek fiyatlarının yükselmesinden dolayı protesto gösterileri başladı. Protestocularda bir öğrenci öldü, altı kişi yaralandı. West Darfur eyaletinin başkenti Geneina şehrinde Pazar günü düzenlenen gösteri sırasında öldü

Ayrı protestolar, Nyala ve El-Damazin adlı iki güneybatı kentinde ve Sudan’ın başkenti Hartum’da da gerçekleşti.

West Darfur valisi Fadl El-Mawla al-Haga gazetecilere verdiği demeçte, durumun şimdi “sakin” olduğunu ve öğrencinin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma açıldığını açıkladı.

Protestolar Cumartesi günü güneydoğudaki Sennar şehrindeki gösteri sonrasında başladı.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Hükümetin geçen ay sübvansiyonları kesme ve yurtdışından buğday ithal etmeyi durdurma kararından bu yana ekmek fiyatları Sudan’da neredeyse iki katına çıktı.

Yetkililer, söz konusu hamle ile buğday ithal eden özel şirketler arasında rekabet yaratacağından dolayı fiyat artışlarına ilişkin bir kontrol görevi yapacaklarını umuyorlardı ancak Tribune’e göre, un eksikliğine işaret ederek üretimi durdurdu.

“Karar, şu anda yüzde 25 dolayında kaydedilen spiral enflasyon oranını ele almak isteyen ülkenin 2018 bütçesi içinde Sudan hükümetince geçirilen bir miktar tasarruf önlemlerinin bir parçasıydı.

Hükümetin kemer sıkma politikaları, son yıllarda protestolara yol açtı. Uluslararası Af Örgütü’ne göre, yakıt fiyatları artışına karşı düzenlenen gösterilerde 2013 yılında yaklaşık 185 kişi öldü.

Sudan güvenlik güçleri, devam eden kargaşayı bitirmek amacıyla üç muhalefet liderini tutukladı ve son günlerde altı gazetenin satışını engelledi.