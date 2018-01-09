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İran'dan sonra o ülke ayaklandı

Sudan’da ekmek fiyatlarının yükselmesinden dolayı protesto gösterileri başladı. Protestoculardan bir öğrenci öldü, altı kişi yaralandı.

09 Ocak 2018 Salı 00:01
İran'dan sonra o ülke ayaklandı

West Darfur eyaletinin başkenti Geneina şehrinde Pazar günü düzenlenen gösteri sırasında öldü .

Ayrı protestolar, Nyala ve El-Damazin adlı iki güneybatı kentinde ve Sudan’ın başkenti Hartum’da da gerçekleşti.

West Darfur valisi Fadl El-Mawla al-Haga gazetecilere verdiği demeçte, durumun şimdi “sakin” olduğunu ve öğrencinin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma açıldığını açıkladı.

Protestolar Cumartesi günü güneydoğudaki Sennar şehrindeki gösteri sonrasında başladı.

Fiyatlar iki katına çıktı

Hükümetin geçen ay sübvansiyonları kesme ve yurtdışından buğday ithal etmeyi durdurma kararından bu yana ekmek fiyatları Sudan’da neredeyse iki katına çıktı.

Yetkililer, söz konusu hamle ile buğday ithal eden özel şirketler arasında rekabet yaratacağından ve dolayısıyla fiyat artışlarına ilişkin bir kontrol görevi yapacaklarını umuyorlardı ancak Tribune’e göre, un eksikliğine işaret ederek üretimi durdurdu.
Karar, şu anda yüzde 25 dolayında kaydedilen spiral enflasyon oranını ele almak isteyen ülkenin 2018 bütçesi içinde Sudan hükümetince geçirilen bir miktar tasarruf önlemlerinin bir parçasıydı.

Hükümetin kemer sıkma politikaları, son yıllarda protestolara yol açtı. Uluslararası Af Örgütü’ne göre, yakıt fiyatları artışına karşı düzenlenen gösterilerde 2013 yılında yaklaşık 185 kişi öldü.

Sudan güvenlik güçleri, devam eden kargaşayı çökertmek amacıyla üç muhalefet liderini tutukladı ve son günlerde altı gazetenin satışını engelledi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 00:01
  1. Sudan Türkiye
  2. Fadl El-Mawla
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