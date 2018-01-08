İran'dan son dakika açıklaması: Başarısız olursa...

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İran, ABD'nin nükleer anlaşmaya katkılarının başarısız olması halinde BM ile olan işbirliğini yeniden gözden geçirebileceğini açıkladı.
08 Ocak 2018 Pazartesi 17:22
Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 17:22
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