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İran'dan skandal Afrin kampanyası

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı 18. gününde devam ederken İran'da ''Afrin harekatı sona ersin'' kampanyası başlatıldı.

06 Şubat 2018 Salı 22:29
İran'dan skandal Afrin kampanyası

YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Arin'de terör örgütü PKK/PYD'ye darbe üzerine darbe vururken İran'dan ''Zeytin Dalı'' harekatına karşı hamleler gelmeye devam ediyor. 

Operasyona karşı çıkan Avrupa ülkeleri kafilesine katılan İran geçtiğimiz gün, Afrin bölgesine yönelik operasyonu durdurması için Türkiye'ye çağrı yapmış, operasyonun Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve iç savaş nedeniyle yıpranmış olan ülkede gerilimi artıracağını iddia etmişti.

Bugün ise İran'da bulunan onlarca yönetmen, yazar, müzisyen, şair ve sanatçılar Türkiye'nin Afrin'e yaptığı operasyonu durdurması için kampanya başlattı.

Kampanya görselinde barışın simgesi ''beyaz güvercin''nin kullanılması trajikomik olarak karşılandı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 22:29
  1. İRAN
  2. TÜRKİYE
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. afrin

YORUM YAZ

  • ŞahinŞahin1 sa önce
    Iran kahbelikten ve katillikten kurtulamaz
  • HakanHakan1 sa önce
    Neden orada yaşayan azeri kardeşlerimiz neden suskun fars.lılar pkk.ya yardım ediyor. Oradaki kardeşlerimize ulaşşak
  • Mehmet TimurMehmet Timur1 sa önce
    Mezhepçi faşist iki yüzlü müslüman düşmanıbir ülkedir iran. İsrailin islam dünyasına verdiği zararın bin katı fars faşizmi vermiştir bin yıldır. Apaçık münafık bir ülke...
  • iranyezitcumhuriyeti.iranyezitcumhuriyeti.1 sa önce
    Şerefsiz ...erdenbaskanebeklenirki...
  • İkraİkra1 sa önce
    O zaman bizde abd nukleer antlasmasi karsisinda abd yi,suriyede yaptigi katliamlar nedeniyle insan haklari orgutlerini,ayaklanmalarda da halki desteklemeliydik,arabistanin yaninda olup yemenin destekcisi olmaliydik..bu mollalara guven olmaz..allah cc rahmet eylesin yavuz sultan selim..demekki....
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