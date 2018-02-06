İran'dan skandal Afrin kampanyası

YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Arin'de terör örgütü PKK/PYD'ye darbe üzerine darbe vururken İran'dan ''Zeytin Dalı'' harekatına karşı hamleler gelmeye devam ediyor.

Operasyona karşı çıkan Avrupa ülkeleri kafilesine katılan İran geçtiğimiz gün, Afrin bölgesine yönelik operasyonu durdurması için Türkiye'ye çağrı yapmış, operasyonun Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve iç savaş nedeniyle yıpranmış olan ülkede gerilimi artıracağını iddia etmişti.

Bugün ise İran'da bulunan onlarca yönetmen, yazar, müzisyen, şair ve sanatçılar Türkiye'nin Afrin'e yaptığı operasyonu durdurması için kampanya başlattı.

Kampanya görselinde barışın simgesi ''beyaz güvercin''nin kullanılması trajikomik olarak karşılandı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr