İran'dan Reina saldırısıyla ilgili açıklama

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Ankara'daki İran Büyükelçiliği, Türkiye hükümeti, milleti ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olunduğunu belirtti. Ortaköy'deki terör saldırısını kınayan İran Büyükelçiliği, terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede bölge ülkeleri ve dünya kamuoyunun birlik ve iş birliğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İran Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "Umarız işbirliğini artırarak, terörizm ve şiddetten uzak bir dünyaya kavuşuruz" denildi.

ÇİN'DEN KINAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübünde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı yazılı açıklamada, Pekin yönetiminin terörün her türlüsüne şiddetle karşı çıktığını, bölgesel ve küresel barışı sürdürmek için Türkiye ve uluslararası toplumla çalışmayı istediğini vurguladı.

Çin’in söz konusu terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten Hua, ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na söz konusu saldırı için taziyelerini ilettiğini kaydetti.