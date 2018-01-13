Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran’dan ortalığı karıştıracak sözler!

ABD'nin İran'daki yargı erki başkanını ambargo listesine eklemesine tepki gösteren İran, misillemeyle karşılık vereceğini duyurdu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 06:33
İran’dan ortalığı karıştıracak sözler!

Tahran, ABD'nin İran'daki yargı erki başkanını ambargo listesine eklemesine tepki gösterdi. İran, ABD'nin bu adımla 'kırmızı çizgiyi aştığını' belirtti ve buna misillemeyle karşılık vereceğini duyurdu.

Misilleme açıklamasını yapan İran Dışişleri Bakanlığı, bununla birlikte ABD'ye nasıl bir karşılık verileceğini belirtmedi.

ABD Cuma günü, ambargo listesine 14 kişiyi daha ekledi. Bu kişiler arasında İran'daki yargı erki başkanı Ayetullah Sadık Amuli Laricani de bulunuyor.

Cuma günü ABD, İran'la nükleer anlaşmasının son bir kez daha uzatılacağını da açıkladı.

ABD, nükleer anlaşma ardından İran'a yönelik ambargoları askıya almış olsa da; İran'a yönelik cezalandırıcı tedbirlerine devam ediyor.

ABD Maliye Bakanlığı, Laricani'nin mahkûmlara yönelik işkence ve kötü muameleden sorumlu olduğunu belirtti.

İRAN: TRUMP DÜŞMANCA TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR

İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Trump rejiminin (Laricani'ye yönelik) düşmanca adımı uluslararası toplum yönetimindeki tüm kırmızı çizgileri aşmış ve uluslararası hukuku ihlal etmiştir. Bu kesinlikle, İslam Cumhuriyeti tarafından ciddi bir tepkiye karşılanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, 'ABD Başkanı Trump'ın İran halkına yönelik düşmanca tutumuna devam ettiği ve birçok kez başarısızlığa uğrayan tehditlerini sürdürdüğü' belirtildi.

Son uzatma kararına göre, anlaşmada 120 gün içinde anlaşmada bir değişiklik yapılmazsa ABD tek taraflı olarak anlaşmadan çekilecek.

2015 yılında ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşma ile İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025 yılına kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

 

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 06:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O lüks aracın sahibi belli oldu! Meğer...
    1. O lüks aracın sahibi belli oldu!..
    2. HDP'yi çıldırtmıştı, yenileri geliyor
    3. Rusya'dan skandal Türkiye kararı!
    4. Rusya'dan İsrail açıklaması
    5. AK Partili belediye başkanı..
    6. Bozdağ'dan flaş açıklama: Öyle bir..
    7. Arda Turan'ın sözleşmesinde dikkat..
    8. Barcelona'dan Arda Turan'a veda mesajı
    9. Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Konuştum..
    10. Denizli'de öğretmene düşük not dayağı
    11. Adıyaman'da göçük: 1'i ağır 2 yaralı
    12. 2 bin 500 güvenlik görevlisi alınacak!..
    13. Galatasaray'dan dev anlaşma!
    14. Esed rejimi Doğu Guta'ya klor gazıyla..
    15. Kars'ta vatandaşların karla mücadelesi
    16. Adana'daki çete operasyonu
    17. TSK vurmaya başladı! Bombardıman..
    18. Iğdır’da kaçak sigara operasyonu
    19. Soylu'nun talimatını uygulayan Emniyet..
    20. Hatay'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.01.2018
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    ABD askeri toplantısına saldırı
    ABD askeri toplantısına saldırı