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İran’dan Ortadoğu ülkelerine uyarı: Kışkırtmayın

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, kendi ülkesindeki protesto gösterilerini kışkırtmamaları için Ortadoğu’daki ülkeleri uyardı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:39
İran’dan Ortadoğu ülkelerine uyarı: Kışkırtmayın

Bugün başkent Tahran’daki bir güvenlik konferansında konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkede ekonomik gerekçelerle başlayarak rejim karşıtı protestolara dönüşen gösterilere değindi.

KENDİLERİNE GÜVENLİ ORTAM...

Zarif, diğer İranlı yetkililer gibi ülkedeki protestoları yabancı ülkelerin kızıştırdığını iddia etti. İsim vermeyen Zarif, “Hiçbir ülke komşularında güvensizlik yaratarak, kendisinde güvenli bir ortam yaratabileceğini düşünmesin” dedi. Bu tarz çabaların geri tepeceğini öne sürdü.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri ve İran Muhafızlar Ordusu Eski Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rezayi, Cumartesi yaptığı açıklamada İran'daki gösteri planlarının ABD ve Suudi Arabistan tarafından birkaç ay önce Erbil kentinde yapıldığını iddia etmişti. İran'daki gösterilere müdahale ettikleri yönündeki iddialara dün yanıt veren IKBY Başbakanı Barzani, "Kürdistan hükümetinin İran'ın sorunlarında eli yok" demişti.

GÖSTERİLERDE 21 ÖLÜ

28 Aralık’ta İran’ın en büyük ikinci kenti Meşhed’de başlayan gösteriler, pek çok kent ve kasabaya yayılmıştı. Bu gösteriler, 2009’daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki protestoların ardından en kuvvetli tepki oldu.

Gıda fiyatlarındaki artışla başlayan şikâyetler, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ülkenin ruhani lideri Ayetullah Hamaney’in hedef alınmasına kadar uzandı.

Pek çok kentte karşılık olarak rejim yanlısı büyük gösteriler de düzenlendi.

10 günü aşkın süren protestolarda en az 21 kişi öldürüldü, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Son günlerde gösterilere katılımların azalmasıyla birlikte, İranlı yetkililer “Fitne bitti, dış güçler yenildi” mesajlarını artırdı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 13:39
  1. Tahran
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  3. protesto
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