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İran'dan 'Ordu Günü'nde gövde gösterisi

İran’da Ordu Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreni, çeşitli tür füze ve silahların gösterildiği gövde gösterisine dönüştü.

İran'dan 'Ordu Günü'nde gövde gösterisi
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:03

Başkent Tahran’da İran İslam Devrimi’nin kurucu lideri Ayetullah Humeyni türbesi önünde düzenlenen törende, kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait çeşitli teçhizatlar sergilendi.

FÜZELERİ SERGİLEDİ

Çeşitli menzile sahip füze ve radarların sergilendiği geçit töreninde, İran’ın Rusya’da aldığı ve savunma kapasitesini yüksek oranda güçlendirdiği S-300 füze savunma sistemleri de gösterildi.

Hava kuvvetlerine ait uçakların da geçiş yaptığı törende, İran’ın kendi yerel imkânlarıyla geliştirdiği söylediği tanklar da geçit töreninde hazır bulunduruldu.

RUHANİ'DEN KOMŞU ÜLKELERE GÜVENCE

Ülkenin üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, komşu ülkelere seslenerek, “ Komşularımız İran’ın askeri gücünün, savunma ve caydırıcılık için olduğundan emin olsun.” diye konuştu.

Ruhani, İran ordusunu, “Ortadoğu’nun savunma gücü” olarak tanımladı.

 
EtiketlerİRANORDUTÖRENTAHRAN
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:03
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