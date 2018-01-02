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İran'dan o bölge ile ilgili yeni adım

İran'ın yaklaşık 2,5 ay önce kapattığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile arasındaki tüm gümrük kapılarını yeniden açtığı bildirildi.

02 Ocak 2018 Salı 16:04
İran'dan o bölge ile ilgili yeni adım

İran'ın Erbil vilayeti sınırları içinde yer alan Hacı Omeran Gümrük Kapısı Sorumlusu Mesut Bateli, yerel medyaya yaptığı açıklamada, İran'ın sabah saatlerinde Pervezhan ve Seyranbend'den sonra Hacı Omeran Gümrük Kapısı'nı da açtığını ifade etti.

Bateli, sınır kapısının eski çalışma düzenine döndüğünü, karşılıklı ticari ve insani geçişlerin başladığını kaydetti.

İran, Bağdat yönetiminin talebi üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) açılan 4 sınır kapısından 3'ünü 15 Ekim'de hem ticari hem de insani geçişlere kapatmıştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin danışmanı İhsan eş-Şammari, dün yaptığı açıklamada, IKBY'nin Türkiye ve İran'la olan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslim edilmesi kararı alındığını bildirmişti.

Irak merkezi hükümeti , IKBY'nin 25 Eylül'de gayrimeşru referandumu düzenlemesinden sonra sınır ve havalimanlarının kendilerine teslim edilmesi karar almıştı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 16:04
  1. IKBY
  2. İran
  3. Erbil vilayeti
  4. İhsan eş-Şammari
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