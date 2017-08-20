İran'dan 'nükleer füze' açıklaması

İran Savunma Bakanı Amir Hatami, hükümetin ilk kabine toplantısından sonra nükleer füze programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hatami, İran'ın füze programını durdurma yönündeki faaliyetlerin herhangi bir baskıdan etkilenmeyeceğini belirterek, "İran'ın füze programları onaylanan programlara göre ilerleyecek. Nükleer füze programları kesintisiz devam edecek" diye konuştu.