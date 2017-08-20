İran'dan 'nükleer füze' açıklaması
İran Savunma Bakanı Amir Hatami, baskılara rağmen nükleer füze programının kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.20 Ağustos 2017 Pazar 22:10
İran Savunma Bakanı Amir Hatami, hükümetin ilk kabine toplantısından sonra nükleer füze programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hatami, İran'ın füze programını durdurma yönündeki faaliyetlerin herhangi bir baskıdan etkilenmeyeceğini belirterek, "İran'ın füze programları onaylanan programlara göre ilerleyecek. Nükleer füze programları kesintisiz devam edecek" diye konuştu.