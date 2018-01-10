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İran'dan nükleer açıklama

İran Atom Enerjisi Kurumu, uranyum rezervlerini büyük ölçüde artırma kapasitesine sahip olduklarını açıkladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 20:40
İran'dan nükleer açıklama

İran, ABD'nin petrol ambargosunu askıya almaması durumunda, uranyum rezervlerini nükleer anlaşmanın yapıldığı döneme oranla birkaç kat arttıracak kapasiteye sahip olduklarını açıkladı.

ABD'nin ocak ayı ortasına kadar nükleer programlar ile ilgili sınırlamalar karşılığında, İran'ın petrol ihracatına ilişkin yaptırımlarını askıya alması konusunda karar vermesi gerektiğini söyleyen Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi, "Askıya alma devam ettirilmezse, bu nükleer anlaşmanın ihlal edilmesidir ve İran İslam Cumhuriyeti elbette gerekli önlemleri alacaktır." dedi.

Kamalvendi, "ABD hükümeti akıllıca düşünmeli. Şimdiye kadar ne yazık ki bunu yapmış olmalarına rağmen, şu an böyle düşünmüyor ya da akıllıca davranmıyorlar." dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de Tahran’ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile olan işbirliğini tekrar gözden geçirebileceğini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 20:40
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