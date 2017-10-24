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İran'dan Mossad ajanına idam cezası

İran, çok sayıda nükleer bilimcinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "Mossad ajanı" olmakla suçladığı bir kişiye idam cezası verdi.

24 Ekim 2017 Salı 20:10
İran'dan Mossad ajanına idam cezası

İran yargısının haber sitesi Mizanonline.ir, "Mossad ajanı" olmakla suçlanan bir kişiye idam cezası verildiğini duyurdu.

İdam cezası verilen ancak adı henüz açıklanmayan kişi, İsrail'e bilgi vererek İranlı nükleer bilim insanlarının ölümüne zemin hazırlamaktan dolayı bu cezayı aldı.

Mahkeme, Mossad'ın bu kişiye para ve İsveç vatandaşlığı vadettiğini kabul etti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 20:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • FerhatFerhat26 dk önce
    Iran bati nin demokrasi ile isimlendirdigi zillet ile yönetilmiyor. Demokrasi denen sistemsadece kafirlere ve zinakar lar ve tecavüzcüler icin özgürlük.Bize 100 yildir bu romali kafirlerin ilk defa hayata gecirdigi demokrasi zilletini milletimize özgürlük olarak zorla kabul ettiriliyor
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp28 dk önce
    Para için satılan adam daha iyisini hak etmez
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ49 dk önce
    Cemil denen mahluk söyle neren kaşındı....
  • kapadokyalikapadokyali54 dk önce
    Cemil birazcık şerefin varsa onu da sen yaparsın.
  • SametSamet1 sa önce
    Cemil denen .... şikayet edin
  • Mustafa Eryılmaz Mustafa Eryılmaz 3 sa önce
    En doğru olanı yapmışlar. Bizde halk böyle olsun ister devlet, hükümetyapamaz.
  • YzkYzk9 sa önce
    Darısı bizdeki vatan hainlerine .... Mesele memleketse demokrasi hikâye olmalı....merhamet maraz doğurur ...devleti aliyye hapishanede besleme kısas uygula...
  • HikmetHikmet9 sa önce
    BİZDE O KADAR ÇOKKİ ASA ASA BİTİREMEYİZ SINIR DIŞI ETSEK YILLARIMIZ YETMEZ ALLAHTAN DİLEYİMİZ HIDAYETE ERMELERİDİR
  • OFLU BABAOFLU BABA9 sa önce
    iyi olmus 10 bin 100 bin defa böleleri hep idam etmek lazım TÜRKİYE mizdekileride inşallah fetö köpeklerinide amerika köpeklerinide
  • RasimRasim10 sa önce
    ne idamı, katledin gitsin, gebertin yan yolda bitti
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