İran'dan Mossad ajanına idam cezası

İran yargısının haber sitesi Mizanonline.ir, "Mossad ajanı" olmakla suçlanan bir kişiye idam cezası verildiğini duyurdu.

İdam cezası verilen ancak adı henüz açıklanmayan kişi, İsrail'e bilgi vererek İranlı nükleer bilim insanlarının ölümüne zemin hazırlamaktan dolayı bu cezayı aldı.

Mahkeme, Mossad'ın bu kişiye para ve İsveç vatandaşlığı vadettiğini kabul etti.