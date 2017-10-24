İran'dan Mossad ajanına idam
İran, çok sayıda nükleer bilimcinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "Mossad ajanı" olmakla suçladığı bir kişiye idam cezası verdi.24 Ekim 2017 Salı 17:48
İran yargısının haber sitesi Mizanonline.ir, "Mossad ajanı" olmakla suçlanan bir kişiye idam cezası verildiğini duyurdu.
İdam cezası verilen ancak adı henüz açıklanmayan kişi, İsrail'e bilgi vererek İranlı nükleer bilim insanlarının ölümüne zemin hazırlamaktan dolayı bu cezayı aldı.
Mahkeme, Mossad'ın bu kişiye para ve İsveç vatandaşlığı vadettiğini kabul etti.