Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'dan Kudüs Zirvesi'ne eleştiri

İran lideri Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusunda verdiği karar

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:07
İran'dan Kudüs Zirvesi'ne eleştiri

Filistin'deki gelişmelerle ilgili Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Velayeti, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da yapılan olağanüstü toplantısında yayınladığı sonuç bildirisini "bölgenin gerçekleriyle örtüşmeyen muhafazakâr bir bildiri" olduğunu öne sürdü.

Velayeti, " Sonuç bildirisinde Kudüs, doğu ve batı diye iki parçaya bölünmüş ve doğu kısmı Filistin'in başkenti olarak tanımlanmış. Bize göre Kudüs'ün tümü Filistin'in başkentidir. Bildiride, Filistin toprakları iki parçaya bölünmüş oldu. İki Filistin diye bir şey yok. Filistin topraklarının tümü işgal altında ve tümü özgürleştirmeli" diye konuştu.

Velayeti, İran'ın çıkan sonucu tatmin edici bulmadığını sözlerine ekledi.

ABD´nin Kudüs´ü İsrail´in başkenti olarak tanımasının ardından, Türkiye´nin çağrısıyla 13 Aralık'ta İstanbul´da bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, Doğu Kudüs´ü Filistin Devleti´nin başkenti olarak ilan etmişi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 15:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Kudüs Zirvesi'ne eleştiri
    1. İran'dan Kudüs Zirvesi'ne eleştiri
    2. Sonuçlar açıklandı, Merkel'i yıkan anket
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed bir..
    4. Erdoğan'dan sert cevap: Esed teröristtir
    5. Metin Feyzioğlu: 696 sayılı KHK derhal..
    6. Fransa'dan Suudi Arabistan'a acil..
    7. İngiliz gazetesinden Türkiye itirafı
    8. Liberman'dan idam çağrısı! Yahudi kanı..
    9. Mehmetçik'in et ihtiyacını ESK..
    10. Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık..
    11. FETÖ operasyonunda Öksüz detayı! Ele..
    12. Diyarbakır'da 'Zooloji Müzesi' açıldı
    13. Sungurlu’da 120 kişi MHP’den istifa etti
    14. Suriye Amerika'nın El Tanf'taki üssünü..
    15. Eski emniyet müdürüne FETÖ'den 9 yıl..
    16. BAE'den küstah Türkiye açıklaması
    17. Ege Denizi'nde korkutan deprem
    18. Fatih Terim'den Denayer kararı! 'Bir..
    19. Yunan adasında Türklere saldırdılar!..
    20. Mustafa Destici: KHK'daki bu madde..
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    İpliklerini pazara çıkardı...Ahlaksızlığa bakın!
    İpliklerini pazara çıkardı...Ahlaksızlığa bakın!
    Sudan'ın 15 TL'lik 'et' teklifine bakandan flaş cevap
    Sudan'ın 15 TL'lik 'et' teklifine bakandan flaş cevap
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu