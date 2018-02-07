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İran’dan kritik Türkiye mesajı… ‘Hazırız’

İran’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Ruhani, bölgedeki sorunların çözümü için Türkiye ile geniş işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 23:20
İran’dan kritik Türkiye mesajı… ‘Hazırız’

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre,  Ruhani, ABD ve İsrail'in bölgedeki sorunların bitmesini istemediğini savunarak, "Günümüzde bazıları bölgedeki coğrafi sınırları değiştirmeye çalışıyor. Kuzey Irak'ta başarısız olan bu güçler şimdi Suriye'nin kuzeyinde bu komployu uygulamaya çalışıyor" dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bu ülkedeki terörizmin bitmesinin önemine değinen Ruhani, "Suriye'de huzur sağlanırsa bölge ülkeleri de kendilerini güvende hisseder. Bu konuda İran, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Ruhani: Enerji alanındaki işbirliğimizi arttıralım

İkili ekonomik ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Ruhani, ülkesinin enerji alanında Türkiye'yle var olan ilişkileri genişletmeği istediğini ve konuda Türk işadamların İran'daki petrol ve doğalgaz sahalarında yatırım yapmasını olumlu karşılayacaklarını kaydetti. 

Çavuşoğlu: Suriye topraklarında gözümüz yok

Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nın bölgedeki terör gruplarına karşı yapıldığını vurgulayarak, Türkiye'nin Suriye topraklarında gözünün olmadığını altını çizdi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 23:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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